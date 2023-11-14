В храме под Псковом откроют музей в память о династии Романовых

По словам главы Дновского района Михаила Шауркина, музейщики уже оформляют выставочные витрины

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Первый в Псковской области музей, посвященный истории царской семьи Романовых, откроется в 2024 году в храме святых Царственных Страстотерпцев в городе Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

"Уже шестой год подряд в нашем городе идет строительство величественного храма святых царственных страстотерпцев. На днях побывал там и пообщался с Дианой Деевой, которая руководит всем рабочим процессом. Мы побывали в цокольном этаже здания, где планируется открыть музей, посвященный истории царской семьи. Здесь уже оформляются витрины, готовится к монтажу большой экран", - написал глава района на своей странице "ВКонтакте",

Он также уточнил, что продолжаются работы и в главном помещении храма. "Сейчас здесь возвышаются под самый купол леса, уже приобретены двери для главного входа, кованая лестница и перила для балкона, там будет размещаться церковный хор. Считаю, что строительство храма стало очень символичным и знаковым событием для нашего района", - отметил Шауркин.

В 2017 году по благословению Псковской митрополии в городе Дно начал строиться белокаменный храм. Строительство приурочили к 100-летию гибели царской семьи. Место для строительства выбирал владыка Евсевий. Вместе с Андреем Турчаком, который на тот момент являлся губернатором Псковской области, он заложил капсулу в фундамент храма. В июле 2022 года на колокольню строящегося храма были подняты колокола. Все они являются именными и посвящены всем членам императорской семьи и их слугам, которые были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Колокола были отлиты на Урале, самый большой весит более тонны.