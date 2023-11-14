14 ноября, 16:40

В старейшем авиакосмическом музее России открылась выставка к 35-летию полета "Бурана"

Экспозицию представили в зале космонавтики ЦДАиК, где находится единственная в мире тренажерная кабина космического корабля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 35-летию полета космического корабля "Буран", открылась во вторник в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России (ЦДАиК) в Москве. Экспозиция посвящена специалистам, создававшим "Буран", рассказала ТАСС директор ЦДАиК Юлия Сигорская.

"В этом году выставка называется "Люди "Бурана", и она посвящена не просто полету космического корабля, а людям, причастным к этому проекту. "Буран" создавали более 2 млн человек: инженеры, конструкторы, технологи, а также чиновники. Мы говорим не о биографии этих людей, а даем прямую речь специалистов и их роль в проекте", - отметила Сигорская.

Экспозиция представлена в зале космонавтики ЦДАиК, где находится единственная в мире тренажерная кабина "Бурана". На ней отрабатывал полетное задание весь экипаж, определенный для полета. Вокруг кабины расположились мольберты с фотографиями и историями людей, создавших проект. Также на открытии экспозиции музей впервые проверил на огнестойкость плитку из особо чистых кварцевых волокон с наружным стекловидным покрытием, которые приклеивались к корпусу космического корабля.

На открытии присутствовали специалисты, принимавшие участие в программе "Энергия" - "Буран", среди них инженер Сергей Цыбин. Он являлся заместителем руководителя полета орбитального корабля "Буран" по автоматизированной системе управления полета (АСУ). Цыбин - кавалер ордена Трудового Красного Знамени за разработку АСУ и испытательный космический полет корабля "Буран".

Фотовыставка будет доступна в музее до середины декабря 2023 года.

"Буран" - многоразовый орбитальный корабль, запуск которого был произведен 15 ноября 1988 года. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация