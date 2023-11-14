В старейшем авиакосмическом музее России открылась выставка к 35-летию полета "Бурана"

Экспозицию представили в зале космонавтики ЦДАиК, где находится единственная в мире тренажерная кабина космического корабля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 35-летию полета космического корабля "Буран", открылась во вторник в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России (ЦДАиК) в Москве. Экспозиция посвящена специалистам, создававшим "Буран", рассказала ТАСС директор ЦДАиК Юлия Сигорская.

"В этом году выставка называется "Люди "Бурана", и она посвящена не просто полету космического корабля, а людям, причастным к этому проекту. "Буран" создавали более 2 млн человек: инженеры, конструкторы, технологи, а также чиновники. Мы говорим не о биографии этих людей, а даем прямую речь специалистов и их роль в проекте", - отметила Сигорская.

Экспозиция представлена в зале космонавтики ЦДАиК, где находится единственная в мире тренажерная кабина "Бурана". На ней отрабатывал полетное задание весь экипаж, определенный для полета. Вокруг кабины расположились мольберты с фотографиями и историями людей, создавших проект. Также на открытии экспозиции музей впервые проверил на огнестойкость плитку из особо чистых кварцевых волокон с наружным стекловидным покрытием, которые приклеивались к корпусу космического корабля.

На открытии присутствовали специалисты, принимавшие участие в программе "Энергия" - "Буран", среди них инженер Сергей Цыбин. Он являлся заместителем руководителя полета орбитального корабля "Буран" по автоматизированной системе управления полета (АСУ). Цыбин - кавалер ордена Трудового Красного Знамени за разработку АСУ и испытательный космический полет корабля "Буран".

Фотовыставка будет доступна в музее до середины декабря 2023 года.

"Буран" - многоразовый орбитальный корабль, запуск которого был произведен 15 ноября 1988 года.