Театр "Байкал" открыл двухдневную программу в Кремле концертом бурятской культуры

Во второй день театр представит танцевально-музыкальное шоу "Блеск Азии"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Двухдневная программа Бурятского национального театра песни и танца "Байкал" в большом зале Государственного Кремлевского дворца открылась гала-концертом "Моя Бурятия", который посвятили 100-летию Республики Бурятия, передает корреспондент ТАСС.

"Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал" искренне рад встречи на главной сцене нашей страны. Два сольных концерта сегодня и завтра будут идти в рамках празднования столетнего юбилея нашей республики. В первый день мы показываем национальную программу, во второй - покажем танцевально-музыкальное шоу "Блеск Азии", раскрывающее древнюю культуру Азии", - отметил, открывая концерт, директор театра Дандар Бадлуев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также пригласил посетить концерты театра "Байкал" в Кремле. "У нас две разные программы: сегодня - бурятский колорит, а завтра - "Блеск Азии". Сегодня день нашей культуры, а завтра - Китай, Индия, Монголия, Вьетнам, Камбоджа. Вся Азия будет завтра. Поэтому сегодня и завтра [будет] большой посыл от восточной культуры", - сказал он журналистам.

Театр "Байкал" - обладатель звания "Лучший национальный театр России" премии "Звезда театрала", лауреат премии правительства России в сфере культуры и искусства. Подготовленная его артистами программа "Моя Бурятия" представила многогранную культуру народов байкальского региона.

ТАСС выступил информационным партнером концерта.