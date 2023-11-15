На культурном форуме в Санкт-Петербурге обсудят подготовку музыкальных продюсеров в РФ

Дискуссии пройдут на площадке "Музыка"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вопросы подготовки специалистов в сфере музыкального продюсирования и привлечения молодежи к классической музыке обсудят на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Дискуссии будут проходить на площадке "Музыка", сообщил ТАСС генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Если с музыкантами, исполнителями, артистами у нас дела обстоят очень хорошо - то с организаторами, менеджерами концертного дела, педагогами, преподающими современной менеджмент, продюсирование - об этом нужно говорить. Нужно говорить о системе подготовки специалистов. Это актуально абсолютно для всех направлений деятельности", - рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, спикеры уделят внимание инструментам работы с молодежью и популяризации классической музыки среди молодых людей. "У нас целая сессия посвящена тому, как привлечь молодежь в концертные залы, как сегодня представлять классическую музыку для молодежи, как это говорить доступным языком. Это очень важная тема", - добавил Брызгалов.

Помимо наболевших вопросов подготовки кадров, будут обсуждаться современное развитие музыкального искусства и культуры, в частности, коллаборации между музеями и театрами. "Это сотрудничество и создание таких синтетических программ нужно обсуждать. Уверен, что большое количество идей родится прямо на форуме", - отметил директор музея.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в 2023 году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие организуют правительство России, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.