На Петербургском культурном форуме обсудят нейросети и копродукцию с Азией

Также участники сессии "Кино" планируют затронуть будущее киноиндустрии, сообщил ее модератор Федор Бондарчук

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук станет модератором тематической сесси "Кино", которая пройдет в первый день IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур, 16 ноября. Главными темами для обсуждения, в том числе, станут проблемы искусственного интеллекта (ИИ), интерес публики к турецким сериалам и копродукция с Азией, рассказал ТАСС Бондарчук.

"В этом году мы с коллегами планируем много говорить о будущем, ландшафт которого стремительно меняется, и на это нельзя не реагировать, - отметил режиссер. - Проблемы ИИ и разнообразных ChatGPT, возможно, еще не встали для нас так остро как для Запада, что нужно проводить забастовки. Но на эту тему интересно подискутировать, и подобным мы и займемся на панели моего коллеги Клима Шипенко".

Также, продолжил Бондарчук, участники сессии планируют обсудить ближайшее будущее киноиндустрии. "Стоит поговорить о будущем, которое происходит уже сейчас, о большом интересе аудитории к турецким сериалам, о копродукции с Азией, и том интересе, который мы наблюдаем в ответ", - сказал режиссер. Он напомнил, что, например, картина "Лед" не так давно была с успехом показана в Турции. "А новый фильм моего коллеги Алексея Германа-младшего "Воздух" был показан в Токио на Международном Токийском кинофестивале", - добавил он.

Кроме того, предполагается обсудить, какие есть "пути большего сближения с этими регионами, что дают аудитории их проекты, чего, возможно, не додают проекты наши".

В работе сессии, в частности, примут участие директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, режиссер Алексей Учитель, режиссер, продюсер, основатель компании Bozdag Film Мехмет Боздаг, генеральный директор "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров, генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст, исполнительный директор Фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, председатель совета директоров МТС Медиа Софья Митрофанова, основатель "Марс медиа" Рубен Дишдишян, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.