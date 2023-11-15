15 ноября, 03:04
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Бондарчук заявил о кадровом голоде в кино России

Проблема стоит довольно остро "особенно сейчас, когда количество проектов достигает каких-то заоблачных высот", подчеркнул режиссер

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская киноотрасль сейчас испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок. Об этом ТАСС рассказал режиссер и продюсер Федор Бондарчук, который станет модератором панельной дискуссии "Кино" на предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"В компании Art Pictures Studio и в "НМГ студии" мы сотрудничаем с настоящими профи своего дела: Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко… Но талантливых авторов не бывает много", - отметил Бондарчук, отвечая на вопрос, много ли одаренных режиссеров сейчас в стране и есть ли кадровый голод. Он добавил, что проблема стоит довольно остро "особенно сейчас, когда количество проектов достигает каких-то заоблачных высот".

"Расписаны все - и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется", - пояснил Бондарчук. Он рассказал, что из года в год с коллегами и сооснователями школы "Индустрия" Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко говорит "о важности обучения этих самых кадров, о том, что этот пробел можно и нужно восполнять своими силами".

"Какие-то поступательные шаги в этом направлении уже сделаны: в кино работают такие наши выпускники, как тот же Женя Сангаджиев, режиссер "Льда-3" Юра Хмельницкий, год назад все говорили про яркий дебют Василисы Кузьминой "Ника", - перечислил режиссер. - Но это, конечно, работа на долгосрочную перспективу".

На вопрос, каких фильмов сейчас не хватает, Бондарчук ответил: "Многие коллеги уже высказались по поводу большого количества сказок, но нашей аудитории, безусловно, нужны не только они, - считает режиссер. - Возможно, банальный ответ, но, как и всегда, не хватает хорошего, крепкого жанрового кино: в котором в хорошо знакомую зрителю оболочку заключено интересное высказывание. Это кино необязательно должно быть зрелищным или дорогим в производстве". Бондарчук привел в пример фильмы "Кентавр" Кирилла Кемница и "Далекие близкие" Ивана Соснина, которые имели зрительский успех и показали, "что главное не это".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургБондарчук, Федор СергеевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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