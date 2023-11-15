Любимова заявила, что заполняемость большинства федеральных театров РФ составляет 97-100%

Не стоит думать, что отъезд какого-то человека повлечет пустые места в зале, подчеркнула министр культуры России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Отъезд из России некоторых деятелей искусства не повлиял на посещаемость федеральных театров РФ: заполняемость их залов варьируется от 97 до 100%. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, которая станет модератором панельной дискуссии "Театр" на предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Федеральные театры соревнуются по посещаемости - от 97 до 100 процентов, - сообщила Любимова. - Люди любят эти пространства. И наивно, инфантильно полагать, что отъезд какого-то человека повлечет пустые места в зале. Эти театры, эти пространства, эти труппы любят не за одного конкретного артиста, режиссера, дирижера. Для многих любовь к театру - часть их личной истории и семейной традиции".

Министр отметила, что "никакие кадровые изменения не могут повлиять на культуру в целом". Она считает, что, "так или иначе, пережив те или иные испытания, люди приходят к каким-то решениям, находят новые творческие союзы, коллаборации, возникают совершенно новые имена".

Любимова добавила, что не нужно отрицать отъезд из России некоторых деятелей культуры или закрывать на это глаза. "Но мне кажется, гораздо важнее, что любой вызов, любое испытание как в жизни человека, так и в творческой среде - это, с одной стороны, некий стресс, а с другой - повод для прорывов, неожиданных дебютов, поиска новых имен", - сказала министр.

"Казалось, репертуар федеральных и муниципальных театров расписан на долгие годы вперед, и примерно понятно, как режиссер будет курсировать из одного театра в другой, - продолжила Любимова. - И тем серьезнее был вызов, в том числе и для министерства культуры. Но полтора года прошло, и не было ни одного театра, у которого кардинально уменьшилось количество премьер. Ни одного".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.