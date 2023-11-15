15 ноября, 05:52

В Екатеринбурге выпустили аудио-экскурсию про площадь в историческом центре города

В создании аудиогида приняли участие жители города, которые в свободное время изучали историю площади Парижской коммуны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Аудио-экскурсия "Площадь двух театров", посвященная площади Парижской коммуны в историческом центре Екатеринбурга, выпущена к 300-летию города. "Экскурсоводом" в проекте стал Синтетический театр - проект 1930-х годов, который так и не был реализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС по Свердловской области.

"Аудиогид, созданный МТС к 300-летию Екатеринбурга, расскажет об истории и современном дне площади Парижской коммуны. А "экскурсоводом" выступит, спроектированный архитектором Моисеем Гинзбургом в 30-х годах прошлого века, Большой Синтетический театр. Этот театр должен был стать символом новой культуры и занять всю северную часть площади - два современных квартала улиц Тургенева - Первомайской - Луначарского - проспекта Ленина. Увидеть этот амбициозный, но так и не воплощенный в камне проект можно будет с помощью технологии дополненной реальности прямо в своем смартфоне", - говорится в сообщении.

В создании аудиогида приняли участие жители Екатеринбурга, которые в свое свободное время изучали историю площади Парижской коммуны.

"По сложившейся традиции, МТС каждый год дарит Екатеринбургу новые мобильные путеводители. Аудиогиды, рассказывающие историю Свердловского рок-клуба, района Уралмаш, екатеринбургского стрит-арта ежегодно прослушивают тысячи горожан и туристов. А аудиогид по Екатеринбургскому зоопарку уже долгое время остается самым популярным в городе цифровым путеводителем. Но к юбилею города мы подготовили действительно нечто особенное: "Площадь двух театров" - не просто аудиогид, а настоящий иммерсивный спектакль, который на непродолжительное время способен погрузить слушателя в придуманную много лет назад, но так и невоплощенную реальность", - рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Прослушивание аудиогида и просмотр его иллюстраций рекомендуется в настоящих декорациях Екатеринбурга на площади Парижской коммуны с нечетной стороны проспекта Ленина. Эффект дополненной реальности - 3D-модель Большого Синтетического театра возникает при наведении камеры смартфона на здание Уральского гуманитарного института УрФУ, на месте которого должен был разместиться этот театр. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация