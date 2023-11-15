В Екатеринбурге выпустили аудио-экскурсию про площадь в историческом центре города

В создании аудиогида приняли участие жители города, которые в свободное время изучали историю площади Парижской коммуны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Аудио-экскурсия "Площадь двух театров", посвященная площади Парижской коммуны в историческом центре Екатеринбурга, выпущена к 300-летию города. "Экскурсоводом" в проекте стал Синтетический театр - проект 1930-х годов, который так и не был реализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС по Свердловской области.

"Аудиогид, созданный МТС к 300-летию Екатеринбурга, расскажет об истории и современном дне площади Парижской коммуны. А "экскурсоводом" выступит, спроектированный архитектором Моисеем Гинзбургом в 30-х годах прошлого века, Большой Синтетический театр. Этот театр должен был стать символом новой культуры и занять всю северную часть площади - два современных квартала улиц Тургенева - Первомайской - Луначарского - проспекта Ленина. Увидеть этот амбициозный, но так и не воплощенный в камне проект можно будет с помощью технологии дополненной реальности прямо в своем смартфоне", - говорится в сообщении.

В создании аудиогида приняли участие жители Екатеринбурга, которые в свое свободное время изучали историю площади Парижской коммуны.

"По сложившейся традиции, МТС каждый год дарит Екатеринбургу новые мобильные путеводители. Аудиогиды, рассказывающие историю Свердловского рок-клуба, района Уралмаш, екатеринбургского стрит-арта ежегодно прослушивают тысячи горожан и туристов. А аудиогид по Екатеринбургскому зоопарку уже долгое время остается самым популярным в городе цифровым путеводителем. Но к юбилею города мы подготовили действительно нечто особенное: "Площадь двух театров" - не просто аудиогид, а настоящий иммерсивный спектакль, который на непродолжительное время способен погрузить слушателя в придуманную много лет назад, но так и невоплощенную реальность", - рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Прослушивание аудиогида и просмотр его иллюстраций рекомендуется в настоящих декорациях Екатеринбурга на площади Парижской коммуны с нечетной стороны проспекта Ленина. Эффект дополненной реальности - 3D-модель Большого Синтетического театра возникает при наведении камеры смартфона на здание Уральского гуманитарного института УрФУ, на месте которого должен был разместиться этот театр.