Документальный фильм Родиона Чепеля о Раисе Горбачевой выйдет в 2024 году

Съемки начались еще при жизни первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького работает над полнометражным документальным фильмом о супруге первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Раисе. О завершении съемок, которые начались еще при жизни Горбачева, сообщили в пресс-службе киностудии.

"В последнее время общество переосмысливает роли мужчин и женщин, двигаясь к равноправию. Но значительно опередив время, старые стереотипы сломала еще первая леди СССР Раиса Горбачева. Настал момент посмотреть на ее образ новым взглядом. Не только как на супругу единственного президента СССР, которую осуждали за ухоженный вид и сопровождение мужа на высоких встречах, обвиняли в чрезмерном на него влиянии. Наш фильм покажет ключевые повороты ее судьбы, в том числе - как она училась на философском факультете МГУ и как определилась с замужеством, как переживала в дни ГКЧП. Мысли и надежды выдающейся женщины раскроет ее собственная прямая речь", - цитирует пресс-служба генерального продюсера продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лику Бланк.

Режиссер фильма, который выйдет в 2024 году, - Родион Чепель, известный по документальным лентам об основателе "ВКонтакте" и Telegram Павле Дурове и писателе Викторе Пелевине. Бланк отметила, что работа над картиной началась еще при жизни Горбачева, с которым продюсеры обсуждали картину.

В фильм с рабочим названием "Горбачева" войдут личные записи бывшей первой леди СССР, фрагменты из сохранившихся интервью и кадры официальной хроники. Воспоминаниями о Раисе Горбачевой в фильме поделятся социолог, бывший вице-президент "Клуба Раисы Максимовны" Ольга Здравомыслова, соратник Горбачева, пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков, американский историк, советолог, автор книги "Горбачев. Его время" Уильям Таубман и сопровождавший Горбачевых в поездках переводчик-синхронист Павел Палажченко.