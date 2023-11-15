Филиал Третьяковки в Самаре откроется в 2024 году

Музей расположится в отреставрированном здании фабрики-кухни завода имени Масленникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре откроется в 2024 году. Об этом сообщила директор департамента музеев Минкультуры России Елена Харламова.

"В следующем году открываются Бахрушинский музейный квартал, филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание на Кадашевской набережной (в Москве - прим. ТАСС)", - сказала Харламова на стратегической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России", которая проходит в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Открытие филиала Третьяковки в Самаре несколько раз переносилось. В июне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил ТАСС, что власти региона рассчитывают на открытие учреждения культуры в третьем квартале 2023 года.

Филиал Третьяковки в Самаре расположится в отреставрированном здании фабрики-кухни завода имени Масленникова, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой в виде серпа и молота. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.