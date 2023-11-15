В России планируют снять фильм о писателе Эдуарде Лимонове

Режиссер Наталия Гугуева рассказала, что планируется широкая география съемок и большое количество героев

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Документальный фильм о русском писателе и политике Эдуарде Лимонове планирует снять российский режиссер Наталия Гугуева. В фильме предполагается использование анимации, а также зарубежные съемки, рассказала режиссер на питчинге в Министерстве культуры РФ.

"Мое отношение к Лимонову всегда было очень неоднозначным. Бунтарь, временами - провокатор, поэт, которого очень ценили такие мэтры, как Бродский, политик - естественно, патриот. Мы будем делать этот фильм как масштабный фильм о сложной личности, через которую мы можем что-то понять о советском времени, перестроечном и нынешнем, сегодняшнем времени. У нас будет объемная анимация", - сказала она, подчеркнув, что анимационную группу возглавит аниматор Эдуард Беляев.

Гугуева отметила, что в фильме предполагается обширная география съемок, в том числе и за границей, а также большое количество героев. Исследуя зарубежную жизнь Лимонова, съемочная группа обнаружила шесть кассет с записями, "которые еще никто не видел и снимал их его [Лимонова] друг во Франции", подчеркнула режиссер. Также она добавила, что студия уже заручилась поддержкой Первого канала.

Эдуард Лимонов - российский писатель, политический деятель. Основатель и лидер запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (1994-2007) и незарегистрированной партии "Другая Россия" (2010-2016). Автор таких романов, как "Это я - Эдичка", "Книга воды" и других.