Коллективы ЛНР впервые посетят с гастролями Карелию и Мурманск

Выступления состоятся с 26 ноября по 4 декабря

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Творческие коллективы из Луганской Народной Республики с гастролями впервые посетят Карелию и Мурманск в рамках программы "Мы - Россия", сообщается в Telegram-канале Минкультуры республики.

"Коллективы из ЛНР впервые побывают с гастролями в Карелии и Мурманске в рамках программы "Мы - Россия". С 26 ноября по 4 декабря коллективы Луганской академической филармонии "Киевская Русь", "Рондо" и "Сфорцандо" выступят в шести городах Карелии и Мурманской области", - говорится в сообщении.

Коллективы филармонии подготовили программу, в том числе для юных зрителей, которая предполагает исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов.