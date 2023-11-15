15 ноября, 16:10

Коллективы ЛНР впервые посетят с гастролями Карелию и Мурманск

Выступления состоятся с 26 ноября по 4 декабря

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Творческие коллективы из Луганской Народной Республики с гастролями впервые посетят Карелию и Мурманск в рамках программы "Мы - Россия", сообщается в Telegram-канале Минкультуры республики.

"Коллективы из ЛНР впервые побывают с гастролями в Карелии и Мурманске в рамках программы "Мы - Россия". С 26 ноября по 4 декабря коллективы Луганской академической филармонии "Киевская Русь", "Рондо" и "Сфорцандо" выступят в шести городах Карелии и Мурманской области", - говорится в сообщении.

Коллективы филармонии подготовили программу, в том числе для юных зрителей, которая предполагает исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. 

Теги:
РоссияМурманская областьКарелияЛНР
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