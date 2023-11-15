Большой театр не комментирует информацию о возможном назначении Гергиева главой ГАБТ

Пресс-служба посоветовала обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) не комментирует информацию о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия Гергиева главой ГАБТ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Большого театра.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на три источника сообщила, что Гергиев возглавит Большой театр, вероятно, совмещая это с руководством Мариинского театра и оркестра. Издание предполагает, что об этом решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который открывается 16 ноября.

Пресс-служба посоветовала обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры РФ. "Большой театр это не комментирует", - отметил собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий пресс-службы Минкультуры.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.