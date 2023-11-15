Работу над фильмом Николая Солодникова планируют завершить до конца года

Одну из ведущих ролей в картине сыграл Иван Ургант

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Фонд "Пример интонации" рассчитывает завершить работу над полнометражным кинодебютом журналиста Николая Солодникова до конца этого года. Об этом сообщается на странице фонда во "ВКонтакте".

"Фонд "Пример интонации" продолжает работу над первым художественным фильмом Николая Солодникова. Надеемся закончить работу над картиной до конца этого года", - сказано в сообщении.

Ранее было объявлено, что одну из ведущих ролей в картине сыграл Иван Ургант. Название картины, ее жанр и сюжет создатели пока держат в секрете. На экране также появятся Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина и Алена Кучкова. Оператор - Дмитрий Наговский.

Фонд "Пример интонации" был создан в 2013 году и специализируется на съемках кинодебютов. Его художественным руководителем является кинорежиссер, народный артист России Александр Сокуров.