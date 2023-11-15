Жюри премии "Золотой Трезини" рассмотрело рекордное количество заявок из 72 стран

Победителями в разных номинациях стали 22 проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. проектов из 72 стран рассмотрело жюри VI архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини", награждение лауреатов прошло вечером в Государственном Эрмитаже, сообщил ТАСС председатель оргкомитета премии Павел Черняков. По его словам, несмотря на ужесточение требований к проектам, желающих принять участие в 2023 году набралось рекордное количество.

"Наша премия играет роль, как мы это называем, "архитектурной дипломатии" - когда архитекторы всех стран сотрудничают вне зависимости от конъюнктуры международных отношений. В этом году у нас установлен рекорд по количеству заявок - почти на 100 больше чем в прошлом году. Могло бы быть еще больше, но с каждым годом требования премии к проектам растут, и сейчас нас интересует не количество проектов, а их уровень. Всего было получено 1 229 заявок из 72 стран", - сказал Черняков.

Победителями в разных номинациях стали 22 проекта, которые тщательно отбирали более 200 экспертов. Среди них проекты из Китая, Италии, Индии, США, Тайваня, Финляндии, России. Также было несколько отдельных номинаций - например премия Лазаря Хидекеля за лучший инновационный архитектурный проект, которая вручалась в качестве совместной награды "Золотого Трезини" и Общества Лазаря Хидекеля (США).

Конкурсные работы выполнены в сферах архитектурного проектирования, интерьерных решений, выставочного дизайна, сценографии, городской скульптуры, фасадной и интерьерной керамики. Лучшие работы, согласно традиции, будут представлены в сентябре 2024 года на отдельной выставке, после чего займут свое место в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Мы - единственная премия в мире, победители которой попадают в государственную коллекцию архитектурной графики, в том числе и студенты, и молодые архитекторы, и начинающие - для них это огромный стимул. Государственный музей истории Санкт-Петербурга располагает богатейшей коллекцией графики, которая благодаря нашей премии пополняется работами со всего мира - ведь многие проекты так и останутся нереализованными, но обретут вторую жизнь в качестве экспоната музея", - подчеркнул Черняков.

О премии

Международная архитектурно-дизайнерская премия "Золотой Трезини" (до 2022 года - конкурс "Золотой Трезини") основана в 2018 году, названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670-1734) - первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. За пять лет на соискание премии было представлено более 3,3 тыс. проектов, в число лауреатов за этот период вошли проекты из 22 стран. В 2022 году за победу боролись 1 123 номинанта из 74 стран. Большую роль в проведении премии в 2023 году также сыграл Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.