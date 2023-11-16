В Санкт-Петербурге стартует IX международный культурный форум

Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. В нем примут участие 73 страны, 56 официальных делегаций и более 30 министров культуры.

"Сейчас это важно не только, потому что мы находимся на таком этапе своего исторического развития, но и поскольку любой форум поддерживает дискуссию и диалог одновременно. Высшим достижением цивилизации является культура, которая выражается через духовные, нравственные, идеологические ценности, традиции, верования. Конечно, если смотреть на культурный форум и на то, что мы хотим на нем обсудить, через призму качественно нового этапа развития цивилизации, то, безусловно, нам есть о чем поговорить не только внутри страны, но и со своими зарубежными коллегами", - рассказала ранее в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, на форуме ожидаются гости из Испании, Италии, Великобритании, Франции, Японии, Китая, Турции, Сербии, Индии, Ирана, Белоруссии, ЮАР. По ее словам, в сфере культуры нет понятия "недружественные страны", и аккредитацию на форум получили все, кто проявил к нему интерес. "У нас беспрецедентное количество запросов на двусторонние встречи от министров культуры разных стран. Будут заключены и соглашения о совместном сотрудничестве, и меморандумы. В ряде случаев наметим общие планы по гастрольной, по выставочной деятельности", - рассказала Любимова в интервью ТАСС.

Ожидается, что в форуме примет участие президент РФ Владимир Путин. "Если действительно состоится его участие, мы планируем организовать довольно свободный диалог президента с зарубежными и отечественными деятелями культуры. Мы не раздаем им вопросы, которые они должны задать президенту, а поскольку это люди совсем из разных уголков мира, то и вопросы могут носить самый неожиданный характер", - рассказал в интервью ТАСС советник президента Владимир Толстой.

Программа форума будет состоять из девяти тематических блоков: "Кино", "Деловая культура", "Театр", "Медийная культура", "Музеи", "Познание истории через культуру", "Традиционная культура", "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" и "Музыкальная культура". У каждого направления свой куратор. Блок о кино, например, возглавил режиссер и продюсер Федор Бондарчук, о музеях - гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, о медийной культуре - первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, а о театрах - Любимова.

"Сам факт того, что в форуме примут участие 73 страны и 56 официальных делегаций, говорит о том, что к нему проявляют большой интерес за рубежом. А мы с вами знаем - где есть интерес к событию, там есть и медиа, а значит, интерес со стороны зарубежных СМИ точно будет большой", - поделился своим мнением Гусман.

Культурная программа

Помимо круглых столов и тематических дискуссий, на форуме будет большая культурная программа, а посещение городских и федеральных музеев в вечернее время будет бесплатным для жителей и гостей города.

Например, в 18:00 16 ноября на Дворцовой площади пройдет концерт Zivert, Hatters и Dabro, в 19:00 в Александринском театре будет концерт Китайского национального театра оперы и балета, а в Театре им. Ленсовета - спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа".

17 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке покажут шоу "Балаган" в 18:30, а в 19:00 в Санктъ-Петербургъ Опера можно будет послушать произведения мировой классики.

18 ноября в Эрмитаже пройдет церемония вручения первой "Эрмитажной премии" в 12:00. Об ее утверждении стало известно 10 ноября на пресс-конференции в ТАСС к культурному форуму.

"Еще одной отличительной особенностью нашего Форума объединенных культур является учреждение вместе с организационным комитетом и Государственным Эрмитажем <...> первой "Эрмитажной премии", которая теперь будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира - от России и из-за рубежа", - сообщила тогда Голикова.

Первыми лауреатами премии стали художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа.

Полностью изучить деловую и культурную программы можно на официальном сайте форума.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в этом году после трехлетнего перерыва. Его организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга. Форум признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.