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IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Мариинский театр покажет премьеру оперы "Лакме" Лео Делиба

Спектакль пройдет под управлением Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр покажет на своей Новой сцене премьеру оперного спектакля "Лакме" Лео Делиба, созданного совместно с Красноярским театром оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Спектакль будет показан в рамках IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Наша постановка отходит от первоначального места и времени действия, однако также повествует о столкновении западного и восточного менталитетов. Только сегодня граница между земными полушариями проходит буквально в каждом современном мегаполисе, где переплетаются национальности, народности, этносы и верования", - сказал журналистам режиссер-постановщик спектакля Сергей Новиков.

Он перенес место действия из Британской Индии конца XIX века в современный мегаполис - центр пересечения и взаимодействия самых разных культур. 

Главные партии исполнят Айгуль Хисматуллина, Борис Степанов, Егор Чубаков и Магеррам Гусейнов. Премьера пройдет под управлением музыкального руководителя постановки Валерия Гергиева.

Опера "Лакме" впервые была представлена 140 лет назад на сцене парижского театра Комической оперы. В Мариинском премьера прошла на год позже мировой - в 1884 году. Кроме экзотического представления незнакомой культуры, через сюжет оперы проходила трагическая линия невозможной любви между представителями двух разных миров. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургГергиев, Валерий АбисаловичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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