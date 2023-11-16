Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии "Оскар"

Исполнительные продюсеры церемонии Радж Капур и Кэти Маллан отметили, что комик проявил себя как "один из величайших ведущих"

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Комик Джимми Киммел станет ведущим 96-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая пройдет 10 марта 2024 года. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Американскую академию кинематографических искусств и наук.

"Я всегда мечтал провести церемонию вручения "Оскара" ровно четыре раза", - приводит агентство слова Киммела.

"Джимми зарекомендовал себя как один из величайших ведущих церемонии вручения "Оскара" всех времен благодаря своему идеальному сочетанию человечности и юмора", - заявили исполнительные продюсеры предстоящей церемонии Радж Капур и Кэти Маллан.

Американская академия кинематографических искусств и наук отметила, что прошлогодняя трансляция награждения с Киммелом собрала рекордные с 2020 года 18,7 млн зрителей.

Помимо прошлогодней церемонии, он уже вел шоу в 2017 и 2018 годах. Однако Киммелу еще далеко до звания самого частого ведущего "Оскара". Это достижение принадлежит другому американскому комику Бобу Хоупу, он провел вручение золотой статуэтки рекордные 19 раз, напомнило Associated Press.