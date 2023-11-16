Большой театр покажет премьеру оперы "Адриана Лекуврер"

Режиссером постановки выступит Евгений Писарев

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России представляет первую премьеру 248-го сезона - оперу Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер". Серия премьерных показов пройдет 16-19 ноября на Исторической сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Редкая и незаурядная опера итальянского композитора Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" откроет перечень премьер 248-го сезона Большого театра. К тому же, это будет первая оригинальная постановка данного произведения на сцене Большого", - сказали в пресс-службе.

Из истории оперы

В основу содержания оперы легла реальная история актрисы ХVIII века Адриенны Лекуврер (1692-1730). По одной из легенд, она была отравлена соперницей, герцогиней де Буйон, из ревности к графу Морису Саксонскому. Этот сюжет изложен драматургом ХIХ века Эженом Скрибом в соавторстве с Эрнестом Легуве (пьеса была написана в 1849 году). Либретто оперы создано их современником - поэтом, романистом и журналистом Артуро Колаутти. Премьера оперы итальянского композитора Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" (таково итальянское произношение оперы - прим. ТАСС) состоялась 6 ноября 1902 года в Милане в театре "Лирико" с участием Энрико Карузо.

Впервые в Москве и в истории Большого театра опера "Адриана Лекуврер" прозвучала в 1989 году на гастролях театра "Ла Скала". Вскоре постановка миланского театра была перенесена на сцену ГАБТ, ее осуществили дирижер Александр Ведерников, режиссер Ламберто Пуджелли, сценограф Паоло Бреньи, художник по костюмам Луиза Спинателли. Премьера состоялась 17 февраля 2002 года, как раз к столетию со дня мировой премьеры оперы. Ведущие партии исполнили Бадри Майсурадзе, Олег Кулько, Юрий Веденеев, Маквала Касрашвили, Александра Дурсенева и другие.

О новой постановке

Над первой оригинальной постановкой "Адрианы Лекуврер" на Исторической сцене ГАБТ работают дирижер-постановщик Артем Абашев, режиссер-постановщик Евгений Писарев, сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Виктория Севрюкова, художник по свету Дамир Исмагилов, хореограф Албертс Альбертс, главный хормейстер Валерий Борисов.

Главные партии репетируют Нажмиддин Мавлянов, Олег Долгов (Мориц); Михаил Казаков, Владислав Попов (Принц Буйонский); Ксения Дудникова, Агунда Кулаева (Принцесса Буйонская); Михаил Агафонов, Николай Ерохин (Аббат де Шазей); Максим Аниськин, Владислав Сулимский (Мишонне); Динара Алиева, Светлана Лачина (Адриана Лекуврер); Ольга Селиверстова, Анастасия Сорокина (Жувено); Дарья Белоусова, Юлия Шаварина (Мадемуазель Данжевиль); Родион Паульс, Демьян Онуфрак (Кино); Роман Коллерт, Иван Максимейко, Игорь Янулайтис (Пуассон).

Создатели о спектакле

Перед премьерой оперы "Адриана Лекуврер" о новом спектакле журналистам рассказали его создатели. "Как художественный руководитель Театра имени Пушкина я хорошо знал пьесу: с Алисой Коонен в главной роли она 30 лет шла на сцене Камерного театра, в здании которого находится Театр имени Пушкина. Но я хорошо понимал, что у себя в театре никогда не рискну поставить этот спектакль. Поэтому когда Большой театр предложил сделать это на оперной сцене, я охотно согласился", - поделился режиссер Писарев. По его словам, "Адриана Лекуврер" станет его четвертой оперной постановкой в Большом.

"В первую очередь, эта опера - мелодрама", - уточнил режиссер. "Но работалось нам как-то подозрительно хорошо. Я всегда к этому отношусь настороженно, потому что, по моему опыту, когда есть сложности, недопонимания, конфликты, трудный поиск, вырывание волос на голове, рождается что-то интересное и неординарное. Мы же хохотали весь репетиционный период - артисты не дадут соврать. Наверное, это тоже правильно, потому что говорят, что комедии надо репетировать серьезно, а драмы надо репетировать с юмором. Если этот закон действует, то все должно получиться", - пожелал Писарев.

Сценограф Марголин признался журналистам, что доволен работой над оперой "Адриана Лекуврер" в Большом театре. "Я понимал, что только здесь я смогу это осуществить, нигде в России точно, даже и в других странах в крупных театрах. Я доволен, вроде все получилось. Там одно место действия - это театр. <...> Это все про Большой театр и про людей, которые там сейчас", - пояснил свою концепцию сценограф.

Исполнительница роли Адрианы Лекуврер солистка ГАБТ Динара Алиева сообщила журналистам, что впервые исполнит эту партию. "Мечта любого сопрано исполнять партию Адрианы Лекуврер. Я счастлива, что репетирую эту роль именно в своем родном театре. Потрясающая музыка Чилеа, много эмоций, роль Адрианы многоплановая, многогранная, харизматичная, сексуальная, и романтичная, и трагичная", - сказала артистка.

На роль Морица был приглашен солист Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов. "Мой герой - это полный мой антипод, но я его, естественно, присвоил, перечитал, перелопатил кучу литературы. Мы общались с режиссером, с дирижером в процессе репетиций. Буду надеяться, что публике понравится", - поделился певец. Он сообщил, что выступал на разных сценах и везде чувствовал себя великолепно. "Как мой педагог говорит: если есть голос, открываешь рот, и все летит в зал. Я так и стараюсь исполнять", - заключил артист.