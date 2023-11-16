16 ноября, 02:12

Швыдкой поддержал создание новой национальной театральной премии "Золотая маска"

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству также назвал Союз театральных деятелей уникальной организацией, сохранившей единство в последние 32 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российское театральное сообщество нуждается в профессиональной национальной премии с разнообразными номинациями. Так в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал выход Союза театральных деятелей (СТД) из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и решение создать собственную премию.

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"Этот формат национальной театральной премии необходим. Прежде всего, потому, что на "Золотой маске" был замечательный региональный конкурс. "Золотая маска" очень много работала с регионами, в этом ее серьезная ценность, которой нельзя жертвовать. Премия может называться "Золотой маской", "Зеленым попугаем", чем угодно, но национальная премия в разнообразных номинациях в области театра нужна", - сказал собеседник агентства.

В конце августа СТД принял решение выйти из АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски". В сентябре председатель СТД Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии.

Комментируя инициативу Калягина реформировать СТД, переизбрав его главу и секретариат, Швыдкой отметил, что в этом случае надо "взвесить все риски и найти разумное решение".

"Союз театральных деятелей - уникальная организация, которая сохранила единство в последние 32 года. <...> Этот союз очень важен для театрального дела, но его изначальная природа связана с защитой интересов деятелей театра. В этом качестве, мне кажется, он в последние годы существовал весьма успешно. Понятно, что нужно омоложение и приток новых сил, но важно, чтобы во главе союза стояли люди, которых уважает сообщество. Вряд ли это возможно для 25-летнего человека. Также нужны люди, которые обладают колоссальным опытом организационной работы", - добавил он. 

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РоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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