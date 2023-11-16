Швыдкой: затраты на хранение шедевров типа иконы "Троица" по силам только государству

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству повторил свою позицию, что после того, как икона побывала в храме Христа Спасителя, ее необходимо законсервировать

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Хранение, консервация и восстановление объектов культурного наследия, таких как икона "Троица" Андрея Рублева, требует больших финансовых затрат, что под силу только государству. Такое мнение в интервью ТАСС выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Логика в возвращении вещей безусловно существует: раз это принадлежало церкви, нужно вернуть. Вопрос в другом. У нас церковь, как известно, отделена от государства. И хранение, и консервация, и восстановление движимых и недвижимых объектов культурного наследия требует огромных затрат, которые по плечу на самом деле только государству. Здесь надо все серьезно взвешивать и искать взаимоприемлемые решения", - сказал Швыдкой, комментируя передачу "Троицы" из Третьяковской галереи Русской православной церкви.

Ранее реставрационный совет при Минкультуры России по итогам двухмесячного пребывания иконы в Центре имени И. Э. Грабаря не выявил деструктивных изменений в состоянии иконы. В нем принимали участие сотрудники Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Обследование памятника завершилось 14 августа. Перед этим икона находилась в храме Христа Спасителя (ХХС) с 3 июня по 19 июля.

При этом Швыдкой повторил свою позицию, что после того, как икона побывала в ХХС, ее необходимо законсервировать, дав ей "отдохнуть". "Все музейные объекты, все шедевры нуждаются в отдыхе. Икона такого уровня требует очень внимательного к себе отношения, поскольку ее нужно сохранить для будущих поколений. Сначала нужно сделать нормальный саркофаг с необходимым температурным режимом. И перед тем как поместить икону в саркофаг, ее надо привести в некоторый порядок", - сказал собеседник агентства.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, написанный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Договор заключен на 49 лет с возможностью дальнейшего продления.