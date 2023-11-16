16 ноября, 05:07

Бутман даст три концерта в Индии в начале декабря

Выступления состоятся 3 декабря и 5 декабря в Нью-Дели и 6 декабря в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Бутман в составе квинтета отправится на гастроли в Индию в начале декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе известного саксофониста.

В Нью-Дели запланированы два выступления музыканта - 3 декабря и 5 декабря. Третий концерт состоится в Мумбаи 6 декабря.

"Мы рады, что можем объединять страны и континенты с помощью джазовой музыки. Каждая поездка в Индию оставляет самые приятные впечатления от публики и теплого гостеприимного приема. Очень рад, что наше многолетнее сотрудничество позволяет не только знакомить индийскую публику с российскими джазовыми исполнителями, но и представлять россиянам индийских музыкантов, - сказал Бутман ТАСС. - Надеюсь, что в этой поездке удастся открыть для себя новые имена и в будущем пригласить их на наши фестивали в Россию".

Бутмана и его коллектив уже выступали в южноазиатской республике в 2015, 2016 и 2018 году.

Как уточнили в пресс-службе, в состав квинтета также входят пианист и вокалист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. В исполнении коллектива прозвучат авторские произведения Бутмана, джазовые сочинения и российские пьесы в аранжировке. 

Теги:
ИндияРоссияБутман, Игорь Михайлович
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