16 ноября, 06:18

В конкурсную программу фестиваля "Зимний" в Москве вошли восемь российских кинопремьер

Площадками фестивальных показов станут кинотеатр "Художественный" и кинотеатры сети "Москино"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Восемь российских кинопремьер, среди которых картины Ивана Твердовского, Эллы Манжеевой и Евгения Григорьева, вошли в конкурсную программу фестиваля авторского кино "Зимний", который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"II-й Открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний", который пройдет в Москве 1-7 декабря, объявляет конкурсную программу. В нее вошли восемь российских кинопремьер, снятых в 2022-2023 годах", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в программе фестиваля представлены комедийная драма "Танцуй, Селедка!" Александры Лупашко с Александрой Бортич, Павлом Майковым и Анной Михалковой, подростковый триллер с социальным подтекстом "110" Ильи Михеева, в котором одну из главных ролей исполнила Елизавета Боярская, новая картина Романа Михайлова "Поедем с тобой в Макао", в которой автор исследует проблему покерной зависимости. Кроме того, в конкурсе фестиваля можно будет увидеть фильм Манжеевой "Белой дороги!" о взаимоотношениях сына и матери, сквозь призму которых показано авторское осмысление пути малой Родины режиссера - Калмыкии, ее культуры, истоков и корней. За призы фестиваля также поборется картина "Вера" Иры Волковой с Викторией Толстогановой и Ольгой Сутуловой, снятая по повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось…".

Якутское кино представлено лентой режиссера Николая Карякина (Айдына Ате) "Тимир" о судьбе осиротевшего мальчика, который встретил духа, застрявшего между двумя мирами. Кроме того, зрители смогут увидеть новую работу Твердовского "Панические атаки" о судьбе девушки, которая страдает паническими атаками и нервными проявлениями. Героиня попадает в другую страну и совершает преступление, найти причины которого оказывается непросто. А новый фильм "Сломя голову" Григорьева обращается к особенностям современного мира, в котором наблюдающий влияет на наблюдаемое.

Кинофестиваль "Зимний" пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Площадками фестивальных показов станут кинотеатр "Художественный" и кинотеатры сети "Москино". 

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