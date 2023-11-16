Более 5 тыс. человек посетили Неделю толерантности в Москве

В 2023 году темой цикла стала фраза: "Человечность - не провокация"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Серия мероприятий об инклюзии, психологии и культуре прошла в Еврейском музее и центре толерантности с 13 по 16 ноября. Площадку в эти дни посетили более 5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе центра толерантности.

"Музей будущего - это <...> музей в человеческом измерении. Здесь вы не просто знакомитесь с объектами показа, но знакомитесь с собой, взаимодействуя с другими посетителями, ценностями и идентичностями. Музей - это и театр, и мастерская, и научно-образовательная площадка. Поэтому в этому году почти половина мероприятий недели - это нестандартные театральные форматы", - рассказала директор центра толерантности Анна Макарчук.

В 2023 году темой цикла стала фраза: "Человечность - не провокация". Как сообщили в пресс-службе центра, в 2023 году организаторы решили сосредоточиться на нетрадиционных форматах, раскрывающих многообразие современного музейного пространства.

Самыми популярными мероприятиями недели стали спектакли "Сама виновата" - это форум-театр о семейном насилии и абьюзивных отношениях, моноспектакль "А рыбы спят?" о потере и воспоминаниях, плейбек-перформанс "1+1" и документальный спектакль "Прикасаемые" с участием слепоглухих актеров, которые рассказывают о своей любви, мечтах и преодолении препятствий.