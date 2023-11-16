Форум объединенных культур обновит сотрудничество российских и зарубежных театров

Глава Минкульта Ольга Любимова рассказала, что это "начало общего творческого пути и продолжение"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур положит начало новому сотрудничеству российских и зарубежных театров. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на сессии "Общая сцена: сотрудничества театров как символ объединения мировых культур".

"Это начало большого общего творческого пути и продолжение. Это будущие постановки, это будущие гастроли, будущее совместное образование, будущие премьеры, которым мы будем аплодировать из зрительного зала вместе с теми, ради кого мы здесь сегодня собрались, ради наших зрителей", - сказала министр.

Как сообщила Любимова журналистам, диалог между представителями театральной сферы Испании, Сербии, Китая, присутствовавшими на сессии, был конструктивным. По ее мнению, он не был формальным представлением докладов.

"За последние 30 лет наша культура очень мощно обогащалась. В сотрудничестве с мировыми режиссерами, хореографами, музыкантами, композиторами. Это был очень мощный импульс, который привел к организации таких двигателей этого процесса в нашей стране, как Международный Чеховский фестиваль и многие другие проекты", - добавил художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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