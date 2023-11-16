Эрнст считает, что фильм "Вызов" вернул тему космоса в поле национального интереса

Генеральный директор Первого канала выразил надежду, что вторая часть "Вызова" будет снята

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Вызов" принес пользу не только отечественному кинематографу, но и космической отрасли, вернув тему космоса в поле национального интереса. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Эффект "Вызова" заключается и в возвращение тематики космических исследований в СМИ и в поле национального интереса. <…> Я думаю, что "Вызов" сработал не только для российского кинематографа, но для и российского космоса сыграл важную роль. Я надеюсь, что нам удалось преодолеть определенную закрытость космонавтов", - сказал он в ходе сессии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Эрнст также выразил надежду, что вторая часть "Вызова" будет снята. "Первая часть этого проекта была осуществлена. И она, безусловно, важный катализатор для отечественного кинематографа. <…> Несмотря на некоторые технические проблемы, я думаю, что мы будем еще в полетном возрасте, чтобы сделать вторую часть "Вызова" с Луны".

При этом фильмы о космосе должны быть "штучным товаром", уверен основатель кинокомпании "Марс медиа" Рубен Дишдишян. "По поводу системы налаживания производства фильмов про космос. Считаю это не очень правильной идеей - мне кажется, фильмы про космос - это штучный товар, если можно так сказать про кино. И если мы начнем по 20 фильмов в год снимать, то явно половина будет не очень, и это может подорвать доверие зрителя к этому жанру", - отметил он.

"Не волнуйся, не будем", - заверил его Эрнст.

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, при поддержке Фонда кино. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.