16 ноября, 09:21
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Эрнст считает, что фильм "Вызов" вернул тему космоса в поле национального интереса

Генеральный директор Первого канала выразил надежду, что вторая часть "Вызова" будет снята

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Вызов" принес пользу не только отечественному кинематографу, но и космической отрасли, вернув тему космоса в поле национального интереса. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Читайте также
Космически скорая помощь и хирургия в невесомости: что известно о фильме "Вызов"

"Эффект "Вызова" заключается и в возвращение тематики космических исследований в СМИ и в поле национального интереса. <…> Я думаю, что "Вызов" сработал не только для российского кинематографа, но для и российского космоса сыграл важную роль. Я надеюсь, что нам удалось преодолеть определенную закрытость космонавтов", - сказал он в ходе сессии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Эрнст также выразил надежду, что вторая часть "Вызова" будет снята. "Первая часть этого проекта была осуществлена. И она, безусловно, важный катализатор для отечественного кинематографа. <…> Несмотря на некоторые технические проблемы, я думаю, что мы будем еще в полетном возрасте, чтобы сделать вторую часть "Вызова" с Луны".

При этом фильмы о космосе должны быть "штучным товаром", уверен основатель кинокомпании "Марс медиа" Рубен Дишдишян. "По поводу системы налаживания производства фильмов про космос. Считаю это не очень правильной идеей - мне кажется, фильмы про космос - это штучный товар, если можно так сказать про кино. И если мы начнем по 20 фильмов в год снимать, то явно половина будет не очень, и это может подорвать доверие зрителя к этому жанру", - отметил он.

"Не волнуйся, не будем", - заверил его Эрнст.

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, при поддержке Фонда кино. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияЭрнст, Константин ЛьвовичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация