Песков переадресовал в Минкультуры вопрос о возможном назначении Гергиева в Большой театр

По словам пресс-секретаря президента, это прерогатива Минкультуры

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой Минкультуры вопрос о возможности назначения художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия Гергиева главой Большого театра.

"Обращайтесь в министерство культуры, туда обращайтесь, это их прерогатива", - сказал Песков журналистам.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на три источника сообщила, что Гергиев возглавит Большой театр, вероятно, совмещая это с руководством Мариинского театра и оркестра. Издание предполагает, что об этом решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который открывается 16 ноября.

Пресс-служба театра при этом посоветовала обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры РФ.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.