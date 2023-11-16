16 ноября, 09:39,
обновлено 16 ноября, 09:52
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Гергиев может возглавить объединенную дирекцию Мариинского и Большого театров

Пресс-служба Большого театра отказалась от комментариев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключает, что Валерий Гергиев возглавит объединенную дирекцию Мариинского и Большого театров. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Никто не говорит об объединении двух театров, это невозможно. Другое дело, что маэстро Гергиев может быть руководителем Мариинского театра, и Большого театра. Но это вовсе не значит, что театры могут быть объединены. Это совершенно разные институции с разной историей. Это все равно что объединить Третьяковскую галерею с Русским музеем и создать общую дирекцию. <...> То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о возможном назначении и объединении театров.

При этом он отметил, что не хотел бы комментировать слухи.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на свои источники сообщила, что Гергиев возглавит Большой театр, вероятно, совмещая это с руководством Мариинского театра и оркестра. Издание предполагает, что об этом решении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Пресс-служба Большого театра посоветовала ТАСС обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры РФ, и отказалась от комментариев. ТАСС запросил комментарий пресс-службы Минкультуры. В уставе Большого театра говорится, что правительство РФ "назначает на должность и освобождает от должности руководителя (Генерального директора) театра по представлению Министерства культуры Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров. 

Теги:
РоссияГергиев, Валерий АбисаловичШвыдкой, Михаил ЕфимовичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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