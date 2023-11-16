16 ноября, 09:55

Толстой заявил, что решения о смене руководства ГАБТ всегда принимаются на высоком уровне

Он добавил, что театр является главным распорядителем бюджетных средств и выделен из общей сметы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Решения о возможном назначении художественного руководителя Мариинского театра народного артиста РФ Валерия Гергиева главой Государственного академического Большого театра (ГАБТ) могут приниматься только на самом высоком государственном уровне. Об этом ТАСС сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.

"И Большой театр, и Мариинский театр - это национальное достояние. Каждый из них является объектом особо ценного культурного наследия, регулируется особенным образом. Большой театр еще и является ГРБС (главным распорядителем бюджетных средств - прим. ТАСС). Фактически он выделен из общей сметы. <…> Все решения по ним принимаются всегда на самом высоком правительственном уровне", - сказал он. 

Теги:
Толстой, Владимир ИльичГергиев, Валерий Абисалович
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