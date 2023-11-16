В России в 2025 году может выйти сериал про Юрия Гагарина

Основатель кинокомпании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян отметил, что работа над проектом идет тяжело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Марс Медиа" планирует снять сериал про первого космонавта Юрия Гагарина, в производство его могут запустить уже в 2025 году, сообщил основатель кинокомпании Рубен Дишдишян.

"Именно в жанре сериала мы уже лет пять работаем над проектом про Гагарина. Мы купили права на образ Гагарина у наследников Юрия Гагарина. <…> Думаю, что в следующем году сценарий про Гагарина будет у нас готов. И в 2025 году он мог бы войти в производство", - сказал он в ходе сессии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

По словам Дишдишяна, работа над проектом идет тяжело. "Такое сделать средненько очень не хочется и нельзя, я считаю. Сейчас мы заходим в новую стадию, поменяли сценаристов, больше пока сказать не могу", - добавил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.