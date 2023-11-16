Глава ПФКИ ожидает взрывного роста проектов с использованием ИИ в 2024 году

Роман Карманов выразил мнение, что искусственный интеллект способен "облегчить жить творческого человека" и помочь ему "найти выход" из тупика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Взрывной рост проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ) ожидается в 2024-м и последующих годах. Такое мнение высказал генеральный директор Президентского форума культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов сообщил журналистам на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Я думаю, что мы в следующем году и дальше будем видеть взрывной рост проектов, где искусственный интеллект будет использоваться. <...> Я считаю, что искусственный интеллект действительно может облегчить жизнь творческого человека, а где-то, может быть, помочь ему найти выход тогда, когда он находится в творческом тупике. Уже не говоря о том, что он облегчает рутинные задачи, удешевляет некоторые процессы", - сказал Карманов.

Он отметил, что пока среди поддержанных ПФКИ проектов идеи с использованием искусственного интеллекта можно "посчитать по пальцам".

Гендиректор фонда добавил, что участники дискуссии на эту тему на форуме высказали мнение, что искусственный интеллект не сможет заменить творческого талантливого человека, но поможет в решении рутинных задач.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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