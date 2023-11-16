Первый канал весной начнет съемки фильма с цифровыми аватарами советских актеров

По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, сейчас идет подбор актеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Первый канал планирует весной начать съемки фильма, главные роли в котором исполнят цифровые аватары советских актеров. Предполагается, что процесс съемок займет год, сейчас идет подбор актеров, сообщил ТАСС генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Мы весной запускаем фильм - очередная версия "Семи самураев". Действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое - это современные российские актеры, кастинг еще не утвержден, и пятеро - это великие советские актеры в лучшей своей возрастной фазе", - сказал он в ходе сессии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

По словам Эрнста, сейчас идет подбор актеров, "которые будут в аватарах советских актеров и смогут им соответствовать". Он отметил, что одну из ролей может исполнить Милош Бикович. В комментарии корреспонденту ТАСС гендиректор Первого канала уточнил, что съемочный процесс может занять год.

"Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести. Для нас сейчас главное найти пять актеров современных, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то мы пустимся в это путешествие", - добавил он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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