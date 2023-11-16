Фильм "Декабрь" с Петровым в роли Есенина выйдет в прокат в 2024 году

Премьера должна состояться весной или осенью, рассказал режиссер Клим Шипенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Фильм "Декабрь" режиссера Клима Шипенко с Александром Петровым в роли поэта Сергея Есенина выйдет в прокат в 2024 году. Премьера должна состояться весной или осенью. Об этом Шипенко рассказал ТАСС.

"Фильм выйдет в следующем году, это уже точно решено <...>. Дату выбираем, это будет точно весна или осень, летом очень маловероятно. Пока я не представлю его на премьере, не поверю до конца, что он правда выходит", - сказал режиссер в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

Шипенко также рассказал, что не планирует отказываться от темы космоса после фильма "Вызов", часть съемок которого проходила в космосе, на Международной космической станции. "Конкретных планов пока нет. Но я не исключаю, что они могут появиться. Потому что я действительно много знаю про космос и даже имел честь там побывать и работать. Не исключаю. Мой опыт и знания можно использовать, чтобы снять мой третий фильм о космосе (Шипенко также является режиссером драмы "Салют-7" о событиях на одноименной космической станции - прим. ТАСС). Получится трилогия", - добавил он.

Первоначально выход картины планировался на октябрь 2022 года. Однако осенью прошлого года продюсеры фильма приняли решение перенести релиз "Декабря". Тогда сообщалось, что фокус режиссерской и продюсерской команд студии Yellow, Black and White, занимающейся производством "Декабря", сосредоточен на ближайших крупных релизах, среди которых космическая драма "Вызов".

По сюжету фильма "Декабрь" на границу СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны, ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в череду различных событий. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. В фильме также снялись Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин и другие.