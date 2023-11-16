В Фонде кино заявили, что кассовые сборы российских фильмов в 2023 году выросли в 2,6 раза

Bсполнительный директор Федор Соснов отметил, что сумма составила 35 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Кассовые сборы кинопроката на территории России по состоянию на 15 ноября 2023 года уже достигли 35 млрд рублей. Из них российское кино принесло прокату 25,1 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года, сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

Согласно данным, которые он привел в своей презентации на сессии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" Санкт-Петербургского международного культурного форума, объем кассовых сборов кинопроката на территории России по состоянию на 15 ноября 2021 и 2023 годов одинаковы. При этом в 2021 году доля российского кино составляла 9,5 млрд рублей, поскольку тогда в прокате шли фильмы западных студий. В 2023 году, когда релизы крупных зарубежных мейджоров в России больше не представлены, отечественный кинематограф принес прокату уже 25,1 млрд рублей.

"В 2021 году, восстановленном после пандемии, наш рынок на текущую дату, был равен 35 млрд рублей в совокупных сборах. В 2023 году на текущую дату он [также] равен 35 млрд рублей. Как мы понимаем, это цифры, приведенные с очень разным внутренним содержанием. Когда мы говорим о том, что топливом для развития национального кинопроката, топливом для развития национальной кинодистрибуции является Голливуд или крупные релизы, то вот интересная иллюстрация того, за счет чего может жить национальный прокат и влияет ли это на его объемы", - сказал Соснов.

В декабре зрителей ожидает традиционная "новогодняя битва" - наиболее кассовый сезон в году, когда прокатчики выпускают свои самые конкурентные премьеры.

"Два года назад, когда были приняты решения об уходе голливудских студий с нашего рынка, все говорили <...>, что национальная кинематография рухнет, поскольку из нее уйдет экономическая основа. Нет, национальный кинематограф вполне может существовать, более того, существовать очень успешно и без этого топлива", - добавил Соснов.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщал, что кинотеатры в России могут собрать 35 млрд рублей сборов по итогам года, из них 75% обеспечат российские фильмы.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.