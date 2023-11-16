Венесуэла намерена развивать сотрудничество с РФ в области культуры

Особое внимание будет уделяться наращиванию гуманитарных обменов, сообщил глава МИД республики Иван Хиль Пинто

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил об укреплении взаимодействия в области культуры между двумя странами.

"Культура - это фундаментальный аспект нашего сотрудничества", - сказал он. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что сейчас венесуэльская делегация принимает участие в проходящем в Санкт-Петербурге Международном культурном форуме. Хиль Пинто подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества в области культуры особое внимание будет уделяться наращиванию гуманитарных обменов.

Министр также отметил, что Венесуэла принимает "все больше российских туристов", причем они посещают не только наиболее популярные туристические маршруты, но и "другие места". Глава МИД проинформировал о том, что на главном курорте Венесуэлы, острове Маргарита, карты платежной системы "Мир" обслуживаются в полном объеме. Также глава дипломатического ведомства Венесуэлы заявил о развитии программ изучения русского языка в этой латиноамериканской стране.