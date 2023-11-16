Власти Москвы планируют компенсировать 100% затрат при киносъемках в столице

В городе действует несколько мер поддержки для кинопроизводителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют учредить компенсацию для кинопроизводителей 100% затрат при съемках в городе, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Мы понимаем, что в любой киносъемке вы несете затраты. Иногда несете их так, что за них, наверно, сложно отчитаться. Мы пытались сейчас сформировать подход таким образом, чтобы все-таки максимально были прозрачные затраты, которые вы будете нести на площадке. Это должна быть понятная простая плата. На днях выйдет постановление правительства [столицы], которое компенсирует 100% ваших затрат при съемках в Москве", - сказал он.

Сейчас в Москве для кинопроизводителей действует несколько мер поддержки, в том числе гранты за создание образа столицы в кино. Как сообщала в интервью ТАСС генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая, с начала этого года их получили девять картин, максимальное вознаграждение составило 15 млн руб. Ежегодно в городе выдается до 12 таких грантов. Суммы зависят от хронометража показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме. Решение о поддержке кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы в своих фильмах, было принято в 2019 году.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.