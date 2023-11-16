16 ноября, 13:53
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Музеи Московского Кремля и Национальный музей Омана проведут обменные проекты

Первая выставка планируется на июль 2024 года, экспозицию откроют в рамках инициативы "День Омана"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" и Национальный музей Омана подписали соглашение о партнерстве - в частности, оно подразумевает организацию двух обменных выставочных проектов в 2024 и 2025 годах, сообщила пресс-служба Музеев Московского Кремля.

"Соглашением определены формы сотрудничества между двумя музеями - перекрестные выставки, обмен опытом в вопросах реставрации предметов собрания, научные и культурные проекты. В рамках соглашения в ближайшие годы планируется два обменных выставочных проекта - в 2024 и 2025 годах", - говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и генеральный секретарь Национального музея Омана Джамаль аль-Мусави.

Первая выставка планируется на июль 2024 года, на ней можно будет увидеть экспонаты из Национального музея Омана. Экспозицию откроют в рамках инициативы "День Омана". В 2024 году также будет организована стажировка реставраторов тканей и оружия для сотрудников Национального музея Омана в Музеях Московского Кремля.

"Музеи Московского Кремля уже много лет показывают выставочные проекты, знакомящие посетителей с сокровищницами монарших дворов - как европейских, так и восточных. Мы привозили в Москву коллекции из различных музеев Китая, Японии, Кувейта, Катара. Я очень рада, что мы возобновляем свою международную выставочную деятельность, и надеюсь, что в следующем году нам удастся достойно представить жителям и гостям столицы сокровищницу Оманских султанов", - привели в пресс-службе слова Гагариной.

Она отметила, что это будет первый опыт сотрудничества с Национальным музеем Омана. Гагарина рассчитывает на яркий и интересный проект. Соглашение о партнерстве заключено на три года. 

Теги:
ОманРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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