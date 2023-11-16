16 ноября, 14:32
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Швыдкой собирается быть модератором сессии Культурного форума, на которой ждут Путина

Советник президента Владимир Толстой отметил, что в планах главы государства "обратиться к собравшимся, подчеркнув, что Россия открыта для диалога в культуре"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой будет модератором пленарной сессии на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, в которой, как ожидается, примет участие глава государства Владимир Путин.

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"Если будет пленарная сессия, то [модератором] буду я, должен быть я", - сказал Швыдкой ТАСС, отвечая на вопрос о модераторе сессии 17 ноября, в которой планируется участие президента.

Советник президента РФ Владимир Толстой, отвечая на вопрос ТАСС об участии Путина в форуме 17 ноября, отметил, что в планах главы государства "обратиться к собравшимся, подчеркнув, что Россия открыта для диалога в культуре". "Мы рады тем, кто приехал [из других стран], огорчены, что не все желающие смогли это сделать, но самое главное - президент готов к разговору с деятелями культуры, и мы ожидаем, что такой разговор может завтра состояться", - сказал Толстой.

Он полагает, что "эта часть будет особенно интересна, потому что президент блестяще живо реагирует, живой разговор, а здесь насущные вопросы, которые волнуют деятелей культуры из разных стран". "Может быть, в этом диалоге мы нащупаем какие-то пути к будущему", - предположил советник президента. По его данным, дополнительной встречи Путина с деятелями культуры во время форума "график не позволяет". "В зале (во время пленарной сессии - прим. ТАСС) будет около 300 деятелей культуры. Это и есть встреча с деятелями культуры", - объяснил Толстой.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин выступит на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге 16-18 ноября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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