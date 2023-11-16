Михалков пожелал Пугачевой здоровья и отказался обсуждать ее поездки в РФ

Режиссер сказал, что перемещения певицы ему неинтересны, поскольку он "не вагоновожатый"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков желает Алле Пугачевой здоровья, но не хочет обсуждать ее поездки из России за границу и обратно. Об этом он сказал журналистам на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Она не интересна мне. Я же не вагоновожатый", - рассмеялся Михалков на просьбу представителей СМИ прокомментировать путешествия Пугачевой.

Единственные слова, которые нашлись у режиссера для Пугачевой: "Будь здорова!"

Помощница певицы Елена Чупракова ранее сообщила ТАСС, что 2 ноября Пугачева на несколько дней приезжала в Москву. Также она прилетала в Россию в мае 2023 года, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль.