В аппарате президента предложили начать разработку игр AAA-категории в России

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что подобные видеоигры могли бы иметь экспортный потенциал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Разработку отечественных видеоигр ААА-категории необходимо начать в России, чтобы через них доносить российские ценности. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на сессии "Ценности - традиционные инструменты - новые: популяризация культуры в видеоиграх" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - "Форум объединенных культур".

"Если мы сами не будем заниматься производством видеоигр, тогда получается, что эта вся огромная аудитория, прежде всего, молодого поколения, но не только, будет потреблять этот продукт, произведенный кем-то из-за рубежа с другими культурными кодами, с другими ценностями, иногда с другим прямо противоположным вообще нашей культуре сценарием поведения", - объяснил Новиков.

Он отметил, что игр такой категории в России пока нет. При этом Новиков сообщил, что подобные видеоигры могли бы иметь экспортный потенциал.

"У нас пока своих отечественных игр категории ААА вообще нет, ни одной. <…> Поэтому у нас пока ничего не хватает. Мы только еще подходим к тому, чтобы выпустить эти большие премьеры. Я говорю именно про игры высшей категории, которые имеют, в том числе, и экспортный потенциал", - сказал он.

О создании игр

Культурное наполнение игры не связано прямо с ее качествами, поэтому в ее оболочку можно добавить различную информацию, отметил независимый игровой продюсер, один из учредителей Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Вячеслав Макаров. Эксперт сообщил, что запрос государства на создание видеоигр выполнить можно.

"Если смотреть с точки зрения игровой индустрии, запрос государства, если государство, в свою очередь, подкрепляет, выполнить индустрия может. Проблема в текущем состоянии игровой индустрии. Игровая индустрия, в отличие от киноиндустрии, была гораздо менее локальна и встроена мировой опыт", - сообщил он.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.