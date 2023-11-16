Русский музей получил в дар коллекцию мемориальных вещей семьи Александра III

Генеральный директор музея Алла Манилова сообщила, что в музейные фонды поступило более 220 экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей получил в дар от Благотворительного фонда Святой Екатерины коллекцию мемориальных предметов семьи императора Александра III и акварелей работы великой княгини Ольги Александровны. Соглашение о передаче ценностей подписали на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур министр культуры РФ Ольга Любимова и директор Благотворительного фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Как сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова, в музейные фонды поступило более 220 экспонатов.

"Конечно, это очень ценный подарок. Это передача коллекции великой княгини Ольги Александровны, дочери Александра III, младшей сестры императора Николая II. Коллекция акварелей насчитывает 180 работ Ольги Александровны и 44 мемориальных предмета, принадлежащих членам семьи императора Александра III", - сказала Манилова.

Великая княгиня Ольга Александровна (1882-1960) с детства увлекалась рисованием, в основном создавая работы в технике акварели. Среди ее учителей были русские живописцы Кирилл Лемох, Владимир Маковский, Станислав Жуковский и Константин Крыжицкий. Впоследствии августейшая художница покровительствовала Императорскому обществу акварелистов. Ольга Александровна покинула Россию после революции вместе со своим вторым мужем Николаем Куликовским. Один из ее сыновей, Тихон Николаевич Куликовский-Романов, создал "Фонд Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны", оказывавший гуманитарную помощь России.

Фонд святой Екатерины, передавший Русскому музею коллекцию, объединил крупнейшие компании Уральского федерального округа в создании и реализации социально значимых программ. Работа фонда направлена на улучшение систем здравоохранения и образования, духовного просвещения и сохранения культурно-исторического наследия России.