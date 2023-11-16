Клим Шипенко назвал фэнтези перспективным жанром для российского кино

По мнению кинорежиссера, визитной карточкой отечественного кино в международном измерении также может стать космическая тематика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Вариации на тему российского фэнтези могут стать перспективным жанром для отечественного кино с точки зрения интереса зарубежной аудитории. Такое мнение высказал кинорежиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко в ходе дискуссии "Москва - город кино" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Режиссеру адресовали вопрос о том, какие темы и жанры могли бы стать визитной карточкой российского кино в международном измерении. "Мне кажется, это, может быть, вариации на тему российского фэнтези, потому что этот жанр вообще интересует, мне кажется, международную аудиторию, и от России такого еще не было - возможно, что-то в эту сторону. Космические фильмы тоже интересуют. И я надеюсь, что когда мир откроется к нам, то интерес вообще ко всем нашим жанрам будет намного сильнее", - сказал он.

Шипенко отметил, что всплеск интереса к российскому кино наблюдался ранее и произойдет вновь. "Мы были этому свидетелями: российские сериалы занимали первые строчки зарубежных платформ, и кино показывалось по всему миру, по всей Европе, в Америке. Интерес к нам был, и я уверен, что он будет. Главное - нам совершенствоваться и делать талантливо, как мы можем", - резюмировал он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.