16 ноября, 18:16

Вручение премии "Золотой граммофон" состоится 29 ноября

Концепция церемонии будет основана на использовании искусственного интеллекта и нейросетей на всех этапах подготовки и проведения премии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в этом году пройдет 29 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"29 ноября в "Крокус Сити Холле" состоится главное музыкальное событие года - XXVIII церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Самые главные композиции 2023 года, любимые артисты, грандиозное шоу - на новой сцене. В этом году "Золотой граммофон" впервые состоится в "Крокус Сити Холле" - зале, построенном по самым современным стандартам, обладающем отличной акустикой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что концепция церемонии будет основана на использовании искусственного интеллекта и нейросетей на всех этапах подготовки и проведения премии - от генерации визуальной составляющей и сценария до проведения и музыкальных номеров. В частности, нейросеть создаст эскизы декораций к нескольким номерам церемонии.

"Мне как режиссеру очень интересно поработать в новых реалиях. Раньше, чтобы нарисовать контент к номеру, надо было искать референсы, объяснять художнику замысел. Сейчас же можно четко сформулировать в тексте свой запрос, и нейросеть создаст новые миры. И в нескольких номерах мы покажем новые идеи зрителю. Этот "Золотой граммофон" действительно будет церемонией будущего", - процитировали в пресс-службе режиссера-постановщика церемонии Алексея Голубева.

Кроме того, гостям премии представят трек, созданный популярной группой в коллаборации с искусственным интеллектом. Также в роли бэк-вокалиста себя попробует виртуальный ассистент.

Премию "Золотой граммофон" ежегодно вручает радиостанция "Русское радио" исполнителям самых популярных песен года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии. 

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Россия
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