Музей Омана планирует совместные проекты с Эрмитажем по восстановлению Пальмиры

Эрмитаж намерен подписать соглашения о сотрудничестве 18 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Национальный музей Омана планирует в 2024 году реализовать совместно с Эрмитажем и другими российскими партнерами проекты по восстановлению памятников Пальмиры в Сирии. Об этом сказал на музейной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави.

"В следующем году мы начнем совместную работу впервые как Оман в Пальмире. Уже подписали двухсторонний договор с нашими коллегами в Дамаске по реставрации национального музея в Пальмире. Работы уже начались, они продолжатся до конца следующего года, где наши коллеги откроют первые два зала. Также с Эрмитажем и другими партнерами из России будем восстанавливать ряд памятников в историческом городе", - сказал он.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил ТАСС, что "там много проектов". Эрмитаж планирует подписать 18 ноября соглашения о сотрудничестве с Национальным музеем Султаната Оман.

Пиотровский ранее сообщал, что российские специалисты помогают музеям Сирии в восстановлении экспонатов. В 2021 году сотрудники Эрмитажа отреставрировали несколько рельефов из Пальмиры, поврежденных террористами, они сделали это в Омане, на территории Национального музея.

Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН в ноябре 2019 года подписали в управлении древностей и музеев Сирии соглашения о сотрудничестве, которые в своей конкретной части направлены на создание мастер-плана возрождения Музея Пальмиры как основы для создания инновационного музея-заповедника XXI века на исторической территории памятника. Также российские специалисты во взаимодействии с сирийскими партнерами также начали проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры.