Ростовский музыкальный театр впервые поставил на своей сцене балеты на музыку Стравинского

Театр представит три одноактных балета "Концертные танцы", "Игра в карты" и "Пульчинелла"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Ростовский государственный музыкальный театр впервые поставил на своей сцене три одноактных балета на музыку композитора и дирижера Игоря Стравинского - "Концертные танцы", "Игра в карты" и "Пульчинелла", премьера состоится 17 ноября. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра Вячеслав Кущев.

"К этой премьере мы шли более 20 лет. <…> Коллектив дерзко, неожиданно взялся за эту "тройчатку". В таком сочетании - три одноактных балета "Концертные танцы", "Игра в карты" и "Пульчинелла", не идет эта работа нигде. Где-то ставят, но в таком сочетании их нет. <…> Это очень необычный для нашей труппы эксперимент", - сказал Кущев.

Как отметил главный балетмейстер театра Иван Кузнецов, новая постановка, в которой заняты 28 солистов и артисты кордебалета, а также 3 артиста вокальной труппы, стала для коллектива профессиональным вызовом. "Музыка Стравинского и хореографическая лексика трех молодых, очень разных балетмейстеров ставит перед артистами очередную творческую планку. Мы дали хореографам полную свободу, но в итоге получилось так, что у нас как в декорациях, так и в сюжетной подложке и стилистике спектакля есть развитие. Каждый из балетов удивителен по-своему, но в результате получилось лаконичное развитие от соревнования бессюжетного между артистами в "Концертных танцах" до конкретного повествования истории", - рассказал Кузнецов.

Над постановкой работали режиссеры-постановщики из Москвы и Санкт-Петербурга - Александр Сергеев, Виктория Литвинова, Софья Гайдукова и Константин Матулевский. По словам Матулевского, в настоящее время через спектакль зрителю необходимо показать, что "Стравинский, балет, опера - это современно, театр - это модно, и в театр нужно ходить".

В балетной труппе Ростовского государственного музыкального театре состоят более 80 человек. На его сцене создано 28 балетов, балеты Стравинского - 29-й по счету спектакль. Труппа принимала участие в международных фестивалях, выступала на сценах Большого и Мариинского театров, в театрах СНГ и Европы.