16 ноября, 19:04
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Выставочный центр "Русский музей - Нижний Новгород" откроют в 2025 году

На площадке центра будут проходить образовательные проекты для сотрудников музеев региона, а также культурные мероприятия, направленные на повышение интереса к сфере культуры у молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Выставочный центр "Русский музей - Нижний Новгород", который станет в том числе площадкой для проведения образовательных и различных культурных мероприятий, откроют в 2025 году. Об этом рассказала ТАСС на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

"Нам мало просто выставочных проектов, мы говорили сначала о виртуальном филиале, а потом, когда поняли, насколько мы слились в ряде проектов, решили открыть настоящий филиал. После Ярославля мы будем вторым городом. <…> Дата уже понятна - это 2025 год. Есть идеи по поводу зданий и помещений. Мы с Русским музеем очень плотно сотрудничаем и понимаем, что должно быть какое-то завершающее важное событие", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в фондах Русского музея существует большой цикл произведений, которые имеют отношение к Нижегородской области. Суханова также отметила, что в этом году одним из ключевых совместных проектов Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) и петербургского музея стала выставка "Художник и сказка", на которой представили в том числе произведения Виктора Васнецова и Михаила Врубеля. В 2024 году в области реализуют еще два крупных совместных федеральных проекта, о деталях которых, по словам Сухановой, объявят позднее.

На площадке центра будут проходить не только выставочные, но и образовательные проекты для сотрудников музеев региона, а также культурные мероприятия, направленные на повышение интереса к сфере культуры у молодежи. Также нижегородским музеям будет интересно получить новый опыт, например, в области реставрации произведений. "Обучающие программы будут со стороны Русского музея, уже заключаем соглашение об их проведении, причем с получением документа о повышении квалификации наших специалистов", - сказала Суханова.

Также в центре планируют организовать виртуальные экскурсии по экспозициям музея в Санкт-Петербурге, будут проводиться конкурсы, лекции и мастер-классы.

Русский музей - крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Основная ретроспективная экспозиция расположена в Михайловском дворце, построенном для сына императора Павла I Великого князя Михаила Павловича, и в корпусе Бенуа, первоначально построенном как выставочный павильон Академии художеств.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияНижегородская областьIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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