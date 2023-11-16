Безруков планирует провести мастер-классы для цирковых артистов в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков в следующем году планирует приехать в Цирк братьев Запашных, чтобы поделиться опытом и провести мастер-класс. Об этом художественный руководитель Московского Губернского театра сообщил ТАСС на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Ко мне часто обращаются за помощью, я обучаю не только своих студентов. С Запашными мы знакомы давно, снимали в одном из проектов сцену в цирке, и мой герой - летчик - храбро решил ситуацию, когда тигр вырвался из клетки. До конца года уже, скорее всего, не успеем, поскольку у меня большая занятость, но в течение следующего года это вполне реально будет реализовать. Я приду в цирк и поговорю с артистами и что-нибудь им расскажу о нашей профессии. У них есть своя специфика, поэтому потребуются определенные дополнения", - сказал он.

Эдгард и Аскольд Запашные также подтвердили эту информацию ТАСС и добавили, что в дальнейшем мастер-классы могут проходить на регулярной основе.

"Если это действительно будет интересно обеим сторонам, то сможем в будущем делать это систематически. У нас есть такие планы. Также студенты Ивана Охлобыстина уже приезжали к нам в цирк. Иван попросил нас с ними поработать. Погружение в цирковое искусство - это совершенно иное направление для актеров. Для нас это взаимная интеграция", - отметили они.

Развитие циркового искусства

На одной из сессий форума руководитель мастерской "Режиссер цирка" ГИТИСа Аскольд Запашный отметил, что связь между театром и цирком бесконечна, и как педагог он старается объединять формы и заимствовать знания.

"Цирк не стоит на месте, и мы стараемся в последнее время театрализовать его, чтобы создавать новые формы. Система Станиславского имеет огромное значение, поскольку благодаря ей мы можем обучать наших артистов правильно играть роли. Цирковому артисту приходится особенно сложно, поскольку ключевым инструментом являются трюки, и люди рискуют своей жизнью и параллельно им еще приходится играть роль. В цирковой школе этого не преподают, нет методики, которая могла бы формировать артиста, поэтому мы обращаемся к методике Станиславского, создаем сейчас большое количество спектаклей, которые имеют персонажей, у которых есть сквозная линия и все то, на чем строится театральное искусство", - сказал он.

Кроме того, Запашные с большой делегацией в ближайшее время отправятся в Китай для обмена опытом, поскольку Китай является передовой страной с точки зрения внедрения технологий в современный цирк.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.