На Петербургском международном культурном форуме ожидают участия Путина

Мероприятие будет проходить до 18 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, ожидает советник главы государства Владимир Толстой.

Форум проходит с 16 по 18 ноября. В нем принимают участие 73 страны, 56 официальных делегаций и более 30 министров культуры.

Ранее Толстой в беседе с ТАСС сказал о планах Путина выступить на форуме 17 ноября. Советник президента считает, что глава государства подчеркнет открытость России "к диалогу в культуре". Толстой также обращал внимание на планы провести разговор президента с деятелями культуры, во время которого могут прозвучать многие интересующие их вопросы.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил ТАСС, что собирается быть модератором пленарной сессии, на которой ожидается присутствие Путина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, но не называл точную дату.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум проводится ежегодно с 2012 года, но в последние три года был перерыв. Путин несколько раз принимал участие в работе форума. Так, в 2018 году он отмечал значимость встречи деятелей культуры, чьи художественные, историко-культурные, образовательные проекты открывают новые содержательные смыслы, утверждают торжество таланта, созидательной энергии и вдохновения. Президент также обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая "сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения".

Программа нынешнего форума состоит из девяти тематических блоков: "Кино", "Деловая культура", "Театр", "Медийная культура", "Музеи", "Познание истории через культуру", "Традиционная культура", "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" и "Музыкальная культура". Как сообщала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, на форум съехались гости из Испании, Италии, Великобритании, Франции, Японии, Китая, Турции, Сербии, Индии, Ирана, Белоруссии, ЮАР. По ее словам, в сфере культуры нет понятия "недружественные страны", и аккредитацию на форум получили все, кто проявил к нему интерес.

Организаторами IX Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга. Форум признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.