17 ноября, 05:24
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

В Нижнем Новгороде планируют провести концерт, посвященный оперной певице Булычевой

Как сообщила министр культуры региона Наталья Суханова, в качестве площадки для проведения предложили территорию Пакгаузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Концерт, посвященный известной оперной певице русского происхождения Надежде Булычевой, которая сыграла роль при отмене рабства в Бразилии, планируют провести в пакгаузах на нижегородской Стрелке в 2024 году. Об этом ТАСС на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур рассказала министр культуры региона Наталья Суханова.

"Естественно, мы готовы представить лучшие площадки, уже поступило предложение на территории Пакгаузов, а это символ нашего региона, о проведении всевозможных уникальных фестивалей, объединенных с Бразилией", - сказала Суханова.

По ее словам, Бразилию и Нижний Новгород объединяет в том числе творчество оперной певицы русского происхождения Надежды Булычевой, которая в 80-е годы XIX века, выступая перед императором Бразилии, показала на сцене женщин, которых выкупила из рабства. На императора это произвело огромное впечатление, спустя два года - в 1888 году - был подписан так называемый золотой закон, который окончательно отменил рабство в латиноамериканской стране.

"Это интересный факт, который не многие знали. Мы сейчас хотим восстановить весь репертуар Надежды, и такие обменные процессы, как на территории Бразилии, так и у нас должны пройти. <…> Интересный факт, вышла целая [газетная] статья, как Надежда публично совершила такой героический подвиг, и нижегородцы гордились своей землячкой", - добавила собеседница агентства.

Ранее в Нижнем Новгороде состоялся фестиваль бразильского кино. Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с ТАСС отметил, что рассчитывает на увеличение совместных мероприятий двух стран на фоне председательства России в БРИКС. Он также добавил, что страна хочет децентрализовать культурные мероприятия, распространив их не только на Москву и Санкт-Петербург, но и на Нижний Новгород.

В конце сентября Нижний Новгород получил статус культурной столицы России 2024 года. Ранее город уже получал статус "Новогодняя столица России - 2022" и "Молодежная столица России - 2023".

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургНижегородская областьIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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