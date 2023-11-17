Любимова предложила создать Евразийский кинофестиваль, кинопремию и музыкальный конкурс

Министр культуры отметила, что Россия готова делиться опытом и выступает за обеспечение равных возможностей для взаимодействия с культурами зарубежных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры России выступает за создание открытого Евразийского фестиваля, кинопремии и музыкального конкурса, сообщила глава министерства Ольга Любимова на полях Петербургского культурного форума.

"Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс "Итервидее". Эту инициативу чуть позже представит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст", - сказала она.

Высокопоставленные главы делегаций более 40 стран прибыли для участия в дискуссии с главой министерства культуры России Ольгой Любимовой на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге © Павел Цуканов/ Карина Горшкова/ ТАСС

Любимова отметила, что Россия готова делиться опытом и выступает за обеспечение равных возможностей для взаимодействия с культурами зарубежных стран. "Эта политика позволяет нам продолжать работать и в условиях санкций. Примером такого взаимодействия стал 17-й Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Заявки на участие подали 742 музыканта из 41 страны. Из них было отобрано всего 236 человек. За конкурсом наблюдал весь мир. Сами туры собрали более 50 млн просмотров из 102 стран", - добавила министр.

По словам министра, в России создаются эффективные меры поддержки в сфере культуры. "Уникальной новацией стала Пушкинская карта. Инициатива, благодаря которой любой гражданин России от 14 до 22 лет может получить целевое финансирование на посещение учреждений культуры. Почти 10 млн молодых людей в нашей стране оформили карту и приобрели почти 50 млн бесплатных билетов", - уточнила Любимова.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.